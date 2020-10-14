كواليس بعثة الأهلي في المغرب قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

اكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي جاهزية الفريق لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ: «نتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تقربنا خطوة من حجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية وذلك قبل مواجهة العودة بالقاهرة».

وأوضح أن الجهاز الفني يثق في لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق نتيجة طيبة في مباراة الذهاب؛ لقطع خطوة إلى المباراة النهائية قبل مواجهة العودة.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن شخصية الأهلي تبقي سلاحنا دائما في جميع المواجهات، مؤكدًا أن الجميع سيكون على قلب رجل واحد؛ من أجل تخطي عقبة الوداد بنجاح والوصول للمباراة النهائية.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أن مواجهة الوداد تبقي بمثابة مباراة على شوطين الأول في كازابلانكا، ونتطلع لتحقيق نتيجة جيدة فيه تساعدنا في استكمال المشوار بنجاح قبل مواجهة العودة بالقاهرة .

وأوضح أن الإنجولي جيرالدو لاعب الفريق ينضم إلى بعثة الفريق في المغرب عصر اليوم الأربعاء، وقال أن اللاعب سيصل إلى كازابلانكا في الثانية والنصف ظهرا، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

وكان عبد الحفيظ قد أكد أيضا انضمام التونسي علي معلول إلى بعثة الأهلي بالمغرب في الواحدة والنصف ظهر اليوم بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده.

وشدد مدير الكرة إنه سيقوم اليوم الأربعاء بمرافقة سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بمعاينة بعض الملاعب القريبة من فندق إقامة بعثة الفريق في المغرب؛ لاختيار أحدها لخوض تدريبات الفريق عليه اليوم وغدا الخميس.

وقال أن الفريق سيتدرب مرتين على الملعب الذي سيقع عليه الاختيار قبل أن خوض المران الثالث على ملعب المباراة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني جلسة مطولة مع الثنائي موسي ماتالابا وأحمد سليمان، محللي الأداء بالجهاز الفني؛ من أجل التحضير لمباراة الوداد المغربي المقرر ، شهدت الجلسة دراسة الفريق المنافس بشكل جيد، والاطلاع على عدد من المباريات الأخيرة للوداد المغربي، في إطار التحضير لمواجهة السبت التي تجمع الفريقين في الدار البيضاء.

وعكف «ماتالابا» و«سليمان» طوال رحلة السفر من القاهرة إلى المغرب على إعداد مجموعة من الفيديوهات المتنوعة لفريق الوداد؛ لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه استعدادا لمواجهة السبت.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني على عقد جلسة مع الجهاز المعاون له، حيث ناقش العديد من الجوانب الفنية والخططية من واقع مشاهدة المباريات التي خاضها الفريق المنافس خلال الفترة الماضية.

وقرر الجهاز الفني للفريق عقد محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة بمدينة كازبلانكا؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي.

ومن المقرر أن يتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية قبل التحرك لخوض المران الأول في المغرب.

ومن المقرر أن تتحرك حافلة الفريق من فندق الإقامة إلى ملعب التدريب في السابعة والنصف مساء بتوقيت الدار البيضاء، الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة لخوض المران الأول هناك.

ووضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي؛ التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، لاعبي الفريق اللذين ينضمان إلى بعثة الفريق بالمغرب اليوم، بعد انتهاء مشاركتهما في معسكري منتخبي بلادهما.

ويشتمل برنامج «كابليو» على وحدات استشفائية خاصة ومتنوعة للثنائي؛ من أجل تجهيزهما لمباراة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل.

ويواصل محمود كهربا، لاعب الفريق تنفيذ فقرات برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة.

وتقرر أن يخضع كهربا لجلسة علاج طبيعي، بعدما اشتكى من الآم في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة بيراميدز الأخيرة ببطولة الدوري، فيما يخضع الظهير الأيسر محممود وحيد لفحص طبي اليوم الأربعاء على هامش المران الأول للفريق في مدينة كازبلانكا المغربية.

وقرر الجهاز الفني إجراء فحص طبي لمحمود وحيد؛ بهدف الاطمئنان على حالته قبل المران بعدما اشتكى من الآم في العضلة الضامة.

فيما شدد الجهاز الطبي لبعثة الفريق الأول المتواجدة في المغرب، على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع.

واستعان الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، ببروتوكول وزارة الصحة في هذا الصدد، ويستعد الأهلي لمواجة الوداد المغربي يوم السبت المقبل ، في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص الجهاز الفني على وضع برنامج غذائي مناسب للاعبين في المغرب، حيث يتناول وجبة الإفطار في العاشرة صباحا بتوقيت المغرب، الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، فيما يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الثانية ظهرا بتوقيت المغرب على أن يكون هناك وجبة خفيفة في الخامسة مساء.

وكان الجهاز الفني قد طلب من عبدالرحمن سعيد استشاري التغذية للفريق، والشيف محمد الدالي الطباخ المرافق للبعثة وضع برنامج غذائي مناسب للاعبين.

وعقد الدكتور عبد الرحمن سعيد، أخصائي التغذية بالجهاز الفني للفريق جلسة مطولة مع طاقم التغذية بفندق إقامة بعثة الفريق في كازابلانكا المغربية، من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإعداد الوجبات خلال فترة التواجد في الدار البيضاء.

شهدت الجلسة حضور الشيف محمد الدالي الذي اصطحبته البعثة من أجل الاشراف علي كافة الوجبات التي سيتم اعدادها للفريق.

وقام الدكتور عبد الرحمن سعيد بتحديد قائمة بالطلبات والمواصفات المطلوبة في الوجبات التي سيتم اعدادها للبعثة لتقديمها إلي مسئولي التغذية بالفندق بالتنسيق مع الشيف محمد الدالي.

وحرص السفير أشرف إبراهيم سفير مصر في المغرب، على التواصل مع محمود الخطيب، رئيس النادي ورئيس بعثة الفريق في مدينة كازبلانكا، والتي تستعد لمواجهة فريق الوداد.

وأجرى السفير عدة اتصالات هاتفية بالخطيب؛ للاطمئنان على البعثة والتأكيد على الدعم الكامل للفريق خلال مهمته.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوداد مساء السبت المقبل في إطار منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.