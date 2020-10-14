مجدى عبدالغني يكشف تفاصيل مشروع الزر الأحمر في الدوري المصري

كشف مجدى عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عن تفاصيل مشروع الزر الأحمر فى الدورى المصري لمنع التلاعب فى المباريات.

قال مجدى عبد الغني فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن جمعية اللاعبين المحترفين هى الجهة المرخصة لنشر الابلكيشين على هواتف اللاعبين فى الدورى المصري والمواد التوعوية الخاصة بمحاولة استقطاب لاعبى الدورى من الأندية الأخرى والتعرض الى الرشاوى من أجل التلاعب فى نتاءج المباريات على أن يكون التفعيل من خلال الجمعية.

وأضاف : الإبلاغ عن اى واقعة تجرى من جانب اللاعب لأى محاولة لاستقطابه والتلاعب فى اى مباراة ويبلغ بما حدث معه عبر ابليكشين الزر الاحمر فى المباراة كما يقوم بتحديد الفريق ومنح الخيار ايضا للاعب عدم وضع اسمه او بياناته فى البلاغ لان التعامل والتركيز فى مشروع الزر الاحمر لا يكون على اللاعب الذى ارسل الواقعة وإنما التعامل يتم على المباراة إلتى حدثت بها الأزمة كما يتضمن بيانات الشخص المخالف الذى حاول أن يستقطب هذا اللاعب وحل ذلك يتم فى اطار السرية ولا أحد يعرف شيء عن البلاغ.

واشار الى ان اللاعب حال وجود واقعة مخالفة وتعرض للاستقطاب والاغراءات للتلاعب فى نتائج المباريات يقوم بكتابة تاريخ محاولة الاستقطاب ونوع الاستقطاب والتفاصيل عن المباراة وتحديد هوية الشخص وفى حال التواصل مع اللاعب عبر السوشيال ميديا تعتبر محاولة للتلاعب.

وقال ايضا : جمعية اللاعبين المحترفين تقوم بدورها فى غرف خلع الملابس للتوعية للاعبي الاندية فى الدورى المحلي والكشف عن المخاطر والمشاكل المحتملة كما تقوم بمنح اللاعبي كروت خاصة بهم للتواصل مع الجمعية.

شدد على اته جرى الاتفاق مؤخرا بين جمعية اللاعبين المحترفين مع مسؤلى اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لإنشاء لجنة خاصة بالنزاهة الرياضية وجارى دراسة شكلها وتكوينها حيث سوف تضم من الجبلاية وجمعية اللاعبين المحترفين الى جانب الجهات الامنية سوف تكون طرفا فضلا عن الانتربول على ان تكون اللجنة مخولة التعامل مع البلاغ والتحري والتحقيق وبعدها تتخذ إجراءات تأديبية صارمة.

يذكر ان فكرة تطبيق ابليكشين الزر الأحمر بدات بعد حدوث واقعة فى مالطة حيث تعرض لاعب بأحد الفرق فى الدورى المحلى للاغراءات وعملية الاستقطاب من أحد الفرق المنافسة للتلاعب فى نتاءج المباريات ورفض وقام بإبلاغ الشرطة وتم اتخاذ اللازم جنائيا أعقبه قيام إتحاد كرة القدم المالطى باتخاذ قرارات تاديبية للمخالفين.

واتفق مسؤلى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا مع الفيفبرو على انشاء ابليكشين عبر مشروع الذر الأحمر يكون خلاله الانتربول طرفا فى الأمر وتحت إشرافه حال وصول الأمر إلى النواحى الجناءية.

وقام الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين الفيفبرو بتصميم ابلكيشين الذر الاحمر عقب واقعة لاعب مالطا وحصل على موافقة من الفيفا واعتراف الاتحاد الاوروبي اليويفا عليه تمهيدا لتفعيله فى دوريات اوروبا ومختلف الدوريات فى العالم.

ويعتبر الالكيشين الخاص بمشروع الذر الاحمر ادارة رسمية للابلاغ عن حالات التلاعب فى المباريات من جانب اللاعبين فى أندية العالم بالتواصل مع الفيفا والفيفبرو والانتربول.