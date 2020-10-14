نجم الإسماعيلي: تطبيق مشروع الزر الأحمر فى الدورى المصري صعب

علق أسامة خليل نجم النادي الإسماعيلي السابق على تطبيق مشروع الزر الأحمر فى الدورى المصري الموسم القادم.

قال أسامة خليل فى تصريحات خاصة لصدى البلد: في مصر الأمر صعب تطبيقه لسبب بسيط أن طبيعه الجو الرياضي المصري غير ملائمة ويضرب باللوائح والقوانين الرياضية عرض الحائط.

وتساءل نجم النادي الاسماعيلي السابق؛ كيف يمكن تفعيل مشروع الزر الأحمر فى الدورى المصرى ومنع التلاعب في المباريات وهو يحتاج الي جيل غير الاجيال الحالية.

يذكر ان فكرة تطبيق ابليكشين الذى الأحمر بدات بعد حدوث واقعة فى مالطة حيث تعرض لاعب بأحد الفرق فى الدورى المحلى للاغراءات وعملية الاستقطاب من أحد الفرق المنافسة للتلاعب فى نتاءج المباريات ورفض وقام بإبلاغ الشرطة وتم اتخاذ اللازم جنائيا أعقبه قيام إتحاد كرة القدم المالطى باتخاذ قرارات تأديبية للمخالفين.

واتفق مسؤلى الاتحاد الدولى لكرة القدم الفيفا مع الفيفبرو على انشاء ابليكشين عبر مشروع الذر الأحمر يكون خلاله الانتربول طرفا فى الأمر وتحت إشرافه حال وصول الأمر إلى النواحى الجنائية.

وقام الاتحاد الدولى للاعبين المحترفين الفيفبرو بتصميم ابلكيشين الذر الاحمر عقب واقعة لاعب مالطا وحصل على موافقة من الفيفا واعتراف الاتحاد الاوروبي اليويفا عليه تمهيدا لتفعيله فى دوريات اوروبا ومختلف الدوريات فى العالم.

ويعتبر الالكيشين الخاص بمشروع الذر الاحمر ادارة رسمية للابلاغ عن حالات التلاعب فى المباريات من جانب اللاعبين فى أندية العالم بالتواصل مع الفيفا والفيفبرو والانتربول.