عاصم السعدني: سيتي كلوب يطمح لاكتشاف ملايين المواهب في مصر

كشف عاصم السعدني، مدير النشاط الرياضي في أندية سيتي كلوب، أهداف وطموحات النشاط الرياضي، مؤكدا أنه ينقسم إلى قسمين، الأول هو الأنشطة الرياضية للجميع، أي أن كل أعضاء سيتي كلوب يمكنهم ممارسة النشاط الرياضي وتحسين صحتهم، والثاني خاص بنظام الأكاديميات والمدارس بإنشاط نشاط رياضي للمنافسة على البطولة.

وقال السعدني: "سيتي كلوب سوف يبدأ النشاط الرياضي بمجموعة ألعاب مع أول فرع سيتم افتتاحه، مثل السباحة والجمباز وكرة اليد وكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة، وتمتلك أفضل المسئولين في التخطيط".

وأضاف مدير النشاط في أندية سيتي: "هناك بعض الأنشطة في أندية سيتي كلوب يمكن للعضو ممارستها بصرف النظر عن سنه أو جنسه، مثل السياحة والمشي، وسيكون ذلك تحت إشراف مدربين متخصصين"، وعاد ليقول: "سيتم إنشاء أكاديميات سيتي كلوب بشكل علمي وبشكل منتظم وسيتم تأهيل أولادنا للبطولة في في المستقبل".



وكشف السعدني عن تنظيم مهرجان اسمه "أولمبياد سيتي"، سيكون داخليا في جميع الألعاب الداخلة في جميع الأندية، وسيتداخل فيها كل الأنشطة الرياضي مع الاجتماعي مع الثقافي، بحيث يشارك كل الاعضاء في هذه الأولمبياد.

وأكمل: "لدينا مشروع لتدريب أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، نجهز لهم مشروع قوي جدا، وسيخرج للنور قريبا، وسنقوم برعاية كل المواهب، بدل من دفعهم الاشتراكات ستقوم أندية سيتي كلوب برعايتهم والتكفل بالإنفاق المالي، لدينا طموح بسفر لاعبينا إلى الخارج والاستعانة بخبرات أجنبية في المستقبل القريب".

وعن طموح سيتي كلوب للرياضة في المستقبل، قال عاصم السعدني: "لدينا طموح بأن يكون هناك تعاون مع مدارس عالمية في جميع الألعاب، طموحنا ليس له سقف بالنسبة للأنشطة الرياضية".‎