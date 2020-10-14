كورونا يهدد 6 أندية إنجليزية بالإغلاق

كورونا يهدد 6 أندية إنجليزية بالإغلاقأعلنت 6 أندية إنجليزية وقوعها في أزمات مالية بسبب جائحة فيروس كورونا، التي تسببت في توقف الأنشطة الرياضية، وإقامة المباريات بدون جمهور، وطالبت الأندية بدعم مالي لإنقاذهم من الإغلاق، لكون الأزمة ما زالت مستمرة، ومن المتوقع أن يستمر الوضع لفترة أطول، وفي استطلاع أجرته شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية، قالت ثمانية أندية أيضًا إن لديها أزمات مالية، وسيتعين عليهم الاستغناء عن عدد كبير من موظفيهم في الأسابيع المقبلة، لتوفير الأموال.وذكرت شبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية أن 6 أندية طالبت بالدعم المالي، لإنقاذهم من الإغلاق بسبب أزمة فيروس كورونا، وقالت 8 أندية أيضا أنها تمر بأزمات مالية وستضطر للاستغناء عن عدد كبير من موظفيهم.وقال أحد الأندية "إن بقاءنا يعتمد بشكل كامل على حزمة دعم مالي، مازال أمامنا وقتا أطول بكثير يمكننا الاستمرار فيه على هذا النحو".

وقال آخر: "يمكننا البقاء على المدى القصير والمتوسط بسبب تداول اللاعبين ومدفوعات الإعلانات، لكن في النهاية يتم دعم الشئون المالية للنادي بشكل أساسي من خلال عودة الجماهير، بدون ذلك على المدى المتوسط إلى الطويل، لم يعد نموذج عملنا كنادي ذاتي التمويل يعمل".

كما قالت ثمانية أندية في البطولة إنها تخسر ما بين 15-40% من إيراداتها بسبب خسارة دخل يوم المباراة بسبب إقامة المباريات بدون جماهير، هذا الرقم لا يشمل إيصالات البوابة المباشرة.

تأتي الأرقام في الوقت الذي ناقشت فيه أندية الدوري الإنجليزي في جميع الأقسام الثلاثة مقترحات من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من أجل "مشروع الصورة الكبيرة"، والتى ستشهد تغييرات جذرية فى اللعبة من خلال خطة إنقاذ بقيمة 250 مليون جنيه إسترلينى وإعادة توزيع الأموال على أندية الدورى الإنجليزى فى المستقبل.

وقالت رابطة الدورى الإنجليزي إن هناك دعمًا كبيرا لمناقشة المقترحات بشكل أكبر، حيث كان الرئيس ريك باري مدافعًا صريحًا عن الخطة.

لكن هناك مخاوف من أن تصريحات باري قد أحبطت الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكن أن يعرض ذلك خطة الإنقاذ المحتملة للخطر، يقول أحد أعضاء مجلس إدارة أحد الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز إن الشعور السائد بين غالبية الفرق في القسم هو أن باري يجب أن يستقيل الآن.

