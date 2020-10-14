لجنة الانضباط والأخلاق تحقق في شكاوى الأهلي والزمالك.. الاثنين

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم طلب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي والممثل القانوني لنادي الزمالك لجلسة تحقيق في الثانية عشر ظهر الاثنين المقبل الموافق 19 أكتوبر الحالي بمقر الاتحاد لسؤال كل منهما عما تضمنته شكوى ناديه ضد النادي الآخر.
كما قررت اللجنة تغريم أمير مرتضى منصور المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 50 ألف جنيه لهجومه على الاتحاد المصري لكرة القدم خلال تصريحات صحفية له، وتغريم نادي الجونة مبلغ 50 ألف جنيه لما بدر من عامل غرفة ملابس الفريق خلال مباراة الزمالك والجونة الأخيرة.
وبالنسبة التظلمات المقدمة للجنة قررت حفظ التظلم المقدم من الكابتن / محمد إبراهيم المدرب العام لنادي الاتحاد السكندري ضد العقوبة الموقعة بحقه، وقبول التظلم المقدم من الكابتن / علاء عبد العال المدير الفني لبتروجيت وإلغاء العقوبة الانضباطية الموقعة عليه.
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