اتحاد الكرة يضع نظام البطولة التنشيطية الأولى للكرة النسائية

تنطلق غدا الخميس 15 أكتوبر الجاري فعاليات البطولة التنشيطية الأولى لكرة القدم النسائية لطالبات المدارس، تمهيدًا لاعتماد الحافز الرياضي والتى ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وتقام فعاليات الدورة على ملاعب دار حرس الحدود بمشاركة 14 منتخبا مدرسيا يمثلون 14 محافظة على مستوى الجمهورية، ويتم تقسيم المنتخبات على 4 مجموعات، تضم الاولى محافظات "القاهرة، الشرقية، البحيرة، بني سويف" وتضم المجموعة الثانية منتخبات "الجيزة، المنوفية، السويس، المنيا" والمجموعة الثالثة "الاسكندرية، الغربية، الاسماعيلة" والمجموعة الرابعة "دمياط، القليوبية، بورسعيد".

وتقام مباريات البطولة على ملاعب خماسية وتبدأ الفرق في الوصول إلى فندق الإقامة بداية من الساعة الواحدة ظهر الخميس 15 اكتوبر الجاري، على أن تبدأ المباريات في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني الجمعة 16 أكتوبر بطابور العرض في العاشرة صباحًا على أن تبدأ المباريات في تمام الثالثة عصرًا وتختم البطولة فعالياتها السبت 17 أكتوبر، بإقامة الأدوار النهائية صباحًا ثم توزيع الجوائز على الفرق المشاركة في الثانية عشرة ظهرًا.