في تصفيات المونديال: المنتخب البرازيلي يوجه إنذارا جديدا والتانجو يواصل انتصاراته الباهتة

في الرياضة 14 أكتوبر,2020

د.ب.أ: وجه المنتخب البرازيلي لكرة القدم إنذارا جديدا إلى باقي منافسيه في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بقطر ، وحقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي بفوز كبير ومستحق 4 / 2 على مضيفه منتخب بيرو.

وانتزع المنتخب الأرجنتيني انتصاره الثاني على التوالي في التصفيات رغم استمرار الأداء الباهت حيث حقق الفوز الثمين على مضيفه البوليفي 2 / 1 بنفس الجولة التي شهدت أيضا فوز الإكوادور على أوروجواي 4 / 2 وباراجواي على مضيفتها فنزويلا 1 / صفر وتعادل تشيلي مع كولومبيا 2 / 2 . وسجل المهاجم البرازيلي الشهير نيمار دا سيلفا ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود منتخب بلاده إلى قلب تأخره بهدف نظيف لفوز كبير 4 / 2 على مضيفه منتخب بيرو.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين ليتصدر جدول التصفيات بفارق الأهداف فقط أمام نظيره الأرجنتيني فيما تجمد رصيد بيرو عند نقطة واحدة من مباراتين. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم منتخب بيرو بهدف مبكر للغاية سجله أندري كاريلو نجم الهلال السعودي وتعادل المنتخب البرازيلي بهدف سجله نيمار دا سيلفا من ضربة جزاء في الدقيقة 28 . وفي الشوط الثاني ، تقدم منتخب بيرو مجددا بهدف سجله ريناتو تابيا في الدقيقة 59 وتعادل ريتشارلسون للبرازيل في الدقيقة 64 .

وضغط المنتخب البرازيلي في نهاية المباراة ليحرز هدفين آخرين حقق بهما الفوز الثمين من خلال هدفين آخرين لنيمار في الدقيقتين 83 من ضربة جزاء والرابعة من الوقت بدل الضائع ليكمل اللاعب الهاتريك ويقتسم صدارة قائمة هدافي التصفيات مع كل من البيروفي كاريلو والأوروجوياني لويس سواريز برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم.

وفي لاباز عاصمة بوليفيا ، كسر المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم ومهاجمه الشهير ليونيل ميسي عقدة “لاباز” وحقق الفريق أول فوز له على المنتخب البوليفي في عقر داره منذ 15 عاما وتغلب عليه 2 / 1. ورغم الأداء الباهت للتانجو الأرجنتيني للمباراة الثانية على التوالي ، حقق الفريق انتصاره الثاني على التوالي في التصفيات ورفع رصيده إلى ست نقاط.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر المنتخب البوليفي بهز الشباك بهدف سجله مارسيلو مارتينز مورينو في الدقيقة 24 وتعادل لاوتارو مارتينيز للمنتخب الأرجنتيني بهدف في الدقيقة 45 . وفي الشوط الثاني ، صنع لاوتارو مارتينيز هدف الفوز للتانجو الأرجنتيني باستغلال تمريرة ميسي وتمريرها بدوره إلى زميله البديل خواكين كوريا الذي سجل الهدف في الدقيقة 79 .

واستعاد المنتخب الإكوادوري لكرة القدم اتزانه سريعا في التصفيات ووجه لطمة قوية إلى ضيفه منتخب أوروجواي بالتغلب عليه 4 / 2. وحصد المنتخب الإكوادوري ، الذي خسر أمام نظيره الأرجنتيني صفر / 1 يوم الخميس الماضي في الجولة الأولى من التصفيات ، أول ثلاث نقاط له في هذه التصفيات كما تجمد رصيد منتخب أوروجواي عند النقاط الثلاث التي حصدها من الفوز 2 / 1 على تشيلي في الجولة الأولى.

وكان منتخب تشيلي في طريقه لحصد أول ثلاث نقاط له في هذه التصفيات حيث سبق للفريق أن خسر 1 / 2 أمام أوروجواي في الجولة الأولى من التصفيات ولكن فالكاو حرمه من الفوز ومنح منتخب كولومبيا نقطة التعادل الثمينة ليرفع رصيده إلى أربع نقاط بعد فوزه على فنزويلا 3 / صفر في الجولة الأولى فيما حصد منتخب تشيلي نقطة واحدة من مباراتين.

وتقدم منتخب كولومبيا بهدف مبكر للغاية سجله جيفرسون ليرما في الدقيقة السابعة ورد منتخب تشيلي بهدفين سجلهما فيدال وأليكسيس في الدقيقتين 38 من ضربة جزاء و42 ليقلبا الطاولة على المنتخب الكولومبي في غضون خمس دقائق قبل نهاية الشوط الأول. ولكن فالكاو أحرز هدف التعادل القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.