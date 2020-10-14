سارة المسكرية للوطن الرياضي : فخورة وسعيدة كوني لاعبة المنتخب العماني للبولينج

ـ اللجنة العمانية للبولينج قائمة بدورها في صناعة البطلات العمانيات يوم المرأة العمانية تجديد للثقة ومؤشر لما وصلت اليه في شتى المجالات

حاورتها ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

من عمر الزهور وبداية تشكيل منتخبات الناشئين في البولينج … استطاعت أن تسطر اسمها في سجلات إنجازات البولينج العمانية … اثبتت وبالعلامة الكاملة أن المرأة العمانية عزيمة لا تعرف الصعب ولا المستحيل … سارة بنت نادر المسكرية لاعبة منتخبنا الوطني للبولينج مشوارها الرياضي حافل على المستوى المحلي والاقليمي والعربي بالرغم من أنها ابنة ٢٣ ربيعا إلا أن ما حققته جدير بأن تكون مثالا للمرأة الرياضية في السلطنة، حيث انضمت فعليا للمنتخب العماني للبولينج من ٢٠١٠ حتى الان، لم تجعل البولينج يعرقل مسيرتها العلمية، بل جعلتها الجسر الذي أنهت به شهادة البكالريوس في الهندسة … المسكرية تحدثت عن أهم انجازاتها وبصمتها في يوم المرأة العمانية حوارنا معها جاء على النحو التالي :ـ

الانجازات مستمرة

قالت سارة المسكرية : هناك الكثير من الانجازات التي حققتها على المستوى المحلي والخليجي والعربي ولابد عند الحديث عن الانجازات تبقى في الذاكرة محفورة عدد من الانجازات وكانت من بين الانجازات التي تتربع بذاكرتي البطولة العربية التي اقيمت في مصر العام الماضي من خلال كسب بطاقة التأهل والوصول الى الماسترز وحصولي على المركز الثالث كأول لاعبة تحصل على هذا المركز بالسلطنة، كما انني حصلت على مراكز متقدمة في بطولة عمان للبولينج الخاصة بالمرأة والتي تقام سنويا وبالتالي تلك الانجازات اضافت لطموحي طموحا وغاية في الوصول الى ما هو ابعد من الانجاز المحلي ولله الحمد سوف تستمر مسيرة انجازات البولينج على كافة المستويات والأصعدة.

خطواتي الأولى مع البولينج

وتابعت المسكرية حديثها قائلة : بصراحة سنوات طويلة وأنا أسجل طموحي الذي أتخطاه تصاعديا يوما بعد يوم فقد كانت البداية وعمري 14 عاما تقريبا فقد كنت مع منتخب الناشئات ولكن البداية الفعلية كانت في العام٢٠١٠ في رياضة البولينج والتشجيع كان من قِبل أختي لزيادة عدد اللاعبات في المنتخب وللعلم أن شقيقتي بدأت قبلي في المنتخب والحمدلله ، بدأت في التدريبات وبعد التطورات من ناحية المهارة والتنافس انعكس ذلك في تطوير مستواي بشكل عام لأنضم الى قائمة المنتخب كأصغر لاعبة في المنتخب وإلى اليوم لا تزال القائمة تضم سارة المسكرية .

يوم المرأة احتفاء بالمرأة

وفي سؤالنا لسارة المسكرية عن يوم المرأة العمانية قالت : يوم المرأة العمانية هو عيد لكل امرأة في شتى المجالات وهو يوم مميز و احتفاء بدور المرأة العمانية وتفوقها أينما تواجدت سندا وجنبا الى جنب أخيها الرجل كونها الركن الأساسي في المجتمع فالسابع عشر من أكتوبر تحية اعتزاز وفخر وتحدي وتجديد للطموح لكل امرأة عمانية نالتها من قائدها الراحل المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور رحمه الله واستمرارا وولاء وعرفانا لذات الأهمية التي حرص عليها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ بأهمية المرأة ومشاركتها في مستقبل عمان ووجودها كبصمة واضحة في الرؤية المستقبلية 2040 لذا نحن نرى المستقبل بوجه عمان وثقة مولانا السلطان لذلك المرأة العمانية يشار لها اينما تواجدت وبالنسبة لنا كرياضيات فأننا سنكون محل ثقة الجميع في الاستمرار بجني الانجازات ورفع علم السلطنة خفاقا .

أرقام حققتها وأخرى أسعى إليها

وأضافت المسكرية : ارقام البولينج من المتعارف عليه أنها تراكمية والكل يسعى الى تحقيق أعلى معدل في البطولات خاصة والتدريبات بشكل عام وبالرغم من قلة الامكانيات الا ان منتخب البولينج تكون له العلامة الكاملة في المنافسات فاللجنة العمانية للبولينج تقف مع اللاعبين وحريصة على تنمية واستدامة إنجازات جميع اللاعبين وتقديم افراد ذي مهاراة عالية في هذه الرياضة والعمل الناجح بطبيعة الحال يحتاج الى جهود كبيرة وتكاتف الجميع وهذا ما لمسته طوال السنوات الماضية مع اعضاء ومنتسبي لجنة البولينج.

لا ينقصنا شيء

وقالت : الحمدلله لا ينقصنا شيء مقارنة باللاعبات من الدول الاخرى ولكن نأمل أن نحصل على مسمى اتحاد للبولينج مستقبلا باذن الله لهذه الرياضة التي تحتوينا جميعا كما آن الاوان ليكون هذا الاتحاد مفعلا نظرا للاستحقاقات التي تنتظر لاعبي ولاعبات رياضة البولينج بمختلف المراحل السنية ونأمل خيرا في القريب العاجل .

واضافت المسكرية : الاستمرار في الانجازات في السنوات القادمة ورفع علم السلطنه في كل البطولات بإذن الله والوصول الى العالمية ولو كلفني الكثير من الوقت و الجهد والاصرار. لاشيء مستحيل باذن الله .

أنا مع البولينج مستمرة

في نقاشنا مع سارة المسكرية حول مستقبل استمرارها مع البولينج ام انها ستكون ضمن قائمة اللاعبات الاتي يختفين ويودعن الرياضة بنفس السرعة التي سجلن فيها الحضور؟ وما أسباب اختفاء اللاعبات قالت المسكرية : منذ بدايتي في رياضة البولينج ودخولي الى المنتخب لم أفكر في الاختفاء عنها ابدا، ولكن ظروف الحياة والدراسة اجبرتني ان ابتعد عنها لمدة تقارب الـ٣ سنوات منذ بداية٢٠١٤ الى نهاية٢٠١٧ والحمدلله هذا الابتعاد كتب لي الدافع القوي فالعودة من جديد بشكل جديد وبطاقة أقوى من قبل وهناك فرق شاسع بين ادائي سابقا وحاليا والحمدلله منذ عودتي في كل سنة لي انجازاتي وافتخر بها والقادم أفضل بإذن الله .

كلمة أخيرة

واختتمت المسكرية حوارنا معها بكلمة أخيرة قالت فيها : أنا فخورة جدا وسعيدة كوني لاعبة المنتخب العماني لرياضة البولينج وفخورة بانجازاتي التي حققتها وقادرة على تحقيق الكثير في السنوات القادمة .