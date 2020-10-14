السبت مضمار الرحبة يشهد انطلاق سباق الخيل الأول للموسم 2020/ 2021 م

سيقام وفق ضوابط وإجراءات احترازية

يُنظم نادي سباق الخيل السلطاني بعد غدٍ السبت السباق الأول للخيل من الموسم الحالي2020 – 2021م وذلك على مضمار الرحبة لسباقات الخيل بولاية بركاء،حيث سيقام السباق وفق ضوابط واجراءات احترازية التزاماً بتعليمات اللجنة العُليا المُكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، ومن أبرز هذه الضوابط إقامة السباقات دون حضور للجماهير، ومنع تجمع المشاركين عند نقاط الفحص وحلقة العرض وخط النهاية أو أي مكان آخر بالمضمار، كذلك الالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل،إضافة إلى مغادرة المدرب للمضمار مباشرة بعد انتهاء مشاركة الخيل التي يقوم بتدريبها إن لم تكن لديه خيول ستشارك في الأشواط الأخرى، وعلى الفارس كذلك مغادرة المضمار بعد انتهاء مشاركته في الشوط إن لم تكن لديه مشاركة في أشواط أخرى.

وسيشتمل السباق الأول للموسم الحالي على 8 أشواط خصصت ستة منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة، حيث خصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة [انتاج محلي] لمسافة 1200 متر،أما الشوط الثاني فخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، وخصص الشوط الثالث للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر،بينما خصص الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، أماالشوط الخامس فخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، وخصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1600 متر، بينما خصص الشوط السابع للخيول العربية الأصيلة (انتاج محلي) لمسافة 1600 متر،أما الشوط الثامن والأخير فقد خصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، ويدعو نادي سباق الخيل السلطاني جميع المشاركين بالتقيّد بالإجراءات والضوابط المحددة، وذلك حفاظاً على سلامتهم ومساهمةً في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.