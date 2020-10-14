نادي صلالة يتوج بلقبه الثالث لبطولة الأندية للشطرنج بمشاركة 28 فريقا و140 لاعبا

في الرياضة 14 أكتوبر,2020

نجح نادي صلالة للمرة الثالثة على التوالي في الحصول على لقب بطولة الاندية للعموم التي اختتمت منافساتها يوم امس وسط مشاركة كبيرة من لاعبي الاندية بعد ان وصل عدد الفرق المشاركة الى 28 فريقا و140 لاعبا من مختلف الاندية.

اختتمت أمس نهائيات بطولة الأندية للعموم والتي تنظمها اللجنة الكترونياً هذا العام بسبب جائحة كوفيد 19 والتي انطلقت في الخامس من أكتوبر، حيث لعبت النهائيات بنظام الدوري الكامل و 9 جولات على مدى يومين وبزمن قدره 15 دقيقة + 5 ثوان بعد كل نقلة ، بينما لعبت التصفيات بزمن قدره 15 دقيقة + 5 ثوان بعد كل نقلة.

واستطاع نادي صلالة من تحقيق لقبه الثالث على التوالي منذ انطلاق البطولة بجدارة بعد المستوى اللافت في البطولة، حيث لم يخسر خلالها اي جولة من الجولات التسع واكتفي بالتعادل مع منافسه العنيد وجاره نادي مرباط الذي اكتفى هذا العام بالمركز الثالث بسبب استعداداته المتأخرة في استقطاب لاعبين ذي مستوى وخاصة في الطاولتين الرابعة والخامسة ، بينما كانت خبرة نادي صلالة هي الفيصل في ترجمة هذا الانجاز وكذلك الاهتمام الكبير الذي تشهده اللعبة في النادي من قبل مجلس الادارة والذي شارك بثلاثة فرق هذا العام واستطاعت جميعها تحقيق مراكز متقدمة وقدمت مستويات عالية ، وكون ان النادي ينتسب اليه أكبر عدد من اللاعبين المصنفين دوليا في رياضة الشطرنج بالسلطنة، كذلك قام بالعديد من المبادرات من حيث التعاقدات مع لاعبات المنتخب للفتيات لتطعيم الطاولة الخامسة وهي الخطوة التي ساعدت كثيراً في حسم اللقب في بعض اللقاءات وكذلك أنشأ النادي وبالتعاون مع اللجنة مركزاً لتدريب الشطرنج للناشئين . .

البشائر بين الكبار للمرة الأولى

منافسة قوية بين الأندية الكبار ومحاولات مستميتة على الرقعة الالكترونية بغية اقتناص اللقب وكأس البطولة ، نادي صلالة بفرقه الثلاثة المتأهلة وبطل النسختين الأولى والثانية، لم يقبل بالتنازل عن لقبه بينما سعى نادي البشائر والمطعم بنجوم منتخب الناشئين من ازاحة البطل عن لقبه في الأمتار الاخيرة لكن الخبرة كانت الفيصل ، وقد حاول محمد السعيدي ورفاقه الصغار والكبار على رقعة الشطرنج تضييق الخناق على ناديي صلالة ومرباط وايجاد مكان له على منصة التتويج وكان له ذلك بتحقيقه 8 حالات فوز وخسارة واحدة ، حيث مثل النادي بجانب محمد السعيدي كل من حمود البوسعيدي وأنس الدروشي وعبدالرحمن الزدجالي ووافية الغافرية .

نادي مرباط ثالثاً

اما نادي مرباط بقيادة سالم ومحمد المعمري لما يتمكنا هذا العام بسبب تأخر التحضير والاستعداد وعدم قدرته على مجاراة ناديي صلالة والبشائر في التعاقدات التي كانت ستكون سبباً في تغيير قاعدة المنافسة هذا العام ، حيث لم تسعفه النتائج في الطاولتين الرابعة والخامسة من مجاراة صاحبي المركزين الأول والثاني، حيث خسر النادي في لقائين وتعادل في لقاء وفاز في 6 لقاءات فقط. وهناك أندية أخرى قدمت نفسها ضمن الكبار في النهائيات ، أبرزها نادي عبري إذ حل في المركز الخامس بعد صلالة ب الذي حل في المركز الرابع .

نتائج الطاولات

وشهدت الجولات التسع منافسة مثيرة بين لاعبي الأندية على الطاولات الخمسة ، حيث ضمت الطاولات الأولى والثانية والثالثة لاعبي العموم ، بينما ضمت الطاولة الرابعة فئة الناشئين والطاولة الخامسة الفتيات .

الطاولة الأولى تصدرتها بعد انتهاء الجولات التسعة لاعب صلالة أ سالم المشيخي وحل محمد العمري من نادي مرباط ثانياً ومحمد السعيدي من نادي البشائر ثالثاً.

أما الطاولة الثانية للعموم حسمها لاعب المنتخب ونادي مرباط سالم العمري وحل سالم الكثيري من نادي صلالة أ ثانياً واللاعب المتألق في هذه الطاولة ولاعب نادي صحم عبدالله الفزاري ثانياً والطاولة الثالثة للعموم لم يتنازل المخضرم سالم شماس وكابتن نادي صلالة أ من اللقب وجاء زميله في صلالة ب مانع الكثيري ثانياُ ومحاد العمري ثالثاً من نادي مرباط. والطاولة الرابعة والمخصصة للناشئين وبسهولة وبدون منافسة تذكر تمكن لاعب المنتخب ونادي البشائر عبدالرحمن الزدجالي من تحقيق المركز الأول والمبدع الصغير محمد سالم فاضل من نادي صلالة ج ثانياً والمبدع الآخر والذي يعتبر من مفاجآت البطولة لاعب نادي مرباط سهيل العمري ثالثاً. وطاولة الفتيات وهي الطاولة الخامسة كانت للاعبة المنتخب ونادي البشائر وافية الغافرية الكلمة الحسم في آخر جولتين على زميلتها في المنتخب الناشئة ولاعبة نادي صلالة ج روان البلوشية وبفارق نقطة واحدة ، بينما حلت زميلتها لاعبة المنتخب ونادي صلالة أ أناة العيسائية في المركز الثالث.