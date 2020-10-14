الصافنات وخيالة الحرس والخيالة السلطانية تخطف المراكز الأولى في انطلاقة موسم قفز الحواجز

أطلق الاتحاد العُماني للفروسية مساء امس الاول أولى مسابقات قفز الحواجز لهذا الموسم 2020/2021م وذلك على ميدان الفروسية الأولمبي بمزرعة الرحبة بولاية بركاء وشارك في هذه المسابقة التحضيرية 64 خيلا موزعة على اربع فئات وهي فئة المبتدئين ارتفاع 90سم 41 خيلا وفئة دال واحد على ارتفاع 100 سم 9 خيول والفئة دال على ارتفاع 110 سم 9 خيول والفئة جيم على ارتفاع 120سم عدد 5 خيول، حيث شارك في هذه المسابقة فرسان وخيول وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة وقد بدأت المسابقة في تمام الساعة 3 مساء وانتهت في الساعة 6:45 مساء بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب ما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا .

فئة المبتدئين

شارك في فئة المبتدئين على ارتفاع 90سم 41 خيلا حيث تمكن من اجتياز هذه الفئة كل من الفارس علي بن محمد السليمي على مجان من خيالة الحرس السلطاني العماني والفارس طلال بن سيف الكندي على المغير من خيالة الحرس السلطاني العماني والفارسة شيخة بنت راشد الطوقية على لابلوما من مركز الفروسية الاولمبي والفارسة آمنة بنت ناصر الشرجية على رويال من مركز الجياد للفروسية والفارس سلطان بن راشد الطوقي على جولدن من مركز الفروسية الاولمبي والفارس نزار بن سالم الحمداني على حمران من الخيالة السلطانية.

فئة دال واحد

شارك في فئة دال واحد على ارتفاع 100 سم 9 خيول، حيث تمكن من الحصول على المركز الاول الفارس عوض بن عبيد الغفيلي على روبن من الخيالة السلطانية والمركز الثاني الفارس صاحب السمو السيد احمد بن غالب آل سعيد على تاج الملوك من مدرسة الشامخ للفروسية والمركز الثالث الفارس محمد جودا على فيرنانديز من مركز الجياد للفروسية والمركز الخامس الفارس ماجد بن حمد الحسني على ايميليا من مركز الجياد للفروسية.

الفئة دال

شارك في الفئة دال على ارتفاع 110 سم 9 خيول حيث حقق المركز الاول الفارس سلطان بن محمدالحراصي على بشرى من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثاني الفارس صاحب السمو السيد احمد بن غالب آل سعيد على بيكارو من اسطبلات آل سعيد والمركز الثالث الفارس خالد بن درويش الصبحي على برفك زد من اسطبلات الصافنات والمركز الرابع الفارس محمد بن حمود الطوقي على اتاريتو من المركز الاولمبي للفروسية.

الفئة جيم

كما شارك في الفئة جيم على ارتفاع 120سم عدد 5 خيول، حيث تمكن من الحصول على المركز الاول الفارس محمد بن رشاد الهنائي على اوتانيا من مركز الصافنات للفروسية والمركز الثاني الفارس محمد بن سالم الحضرمي على راجا من الخيالة السلطانية.