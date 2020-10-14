الاتحاد العماني لكرة اليد يعلن برنامج المسابقات والمشاركات الخارجية للمنتخبات ودورات الحكام والمدربين للموسم الرياضي الجديد 2020/2021

30 نوفمبر آخر موعد للاستلام تأكيد مشاركات الأندية

أعلن الاتحاد العماني لكرة اليد عن روزنامة الموسم الرياضي الجديد 2020/2021 للمسابقات المحلية والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية في عام 2021 وبرامج ودورات الحكام والمدربين وقد أرسال الاتحاد استمارة مشاركة في برامجه للجميع الأندية حيث حدد يوم الأثنين 30 نوفمبر المقبل اخر موعد لتأكيد المشاركة في هذه الانشطة .

ويشتمل برنامج مسابقات الموسم الرياضي الجديد على عدة مسابقات منها دوري الناشئين مواليد (2002/2006 ) سيتم تحديد موعد انطلاقة لاحقا وتكون المشاركة مفتوحة للأندية ودوري الشباب مواليد (2000/2001) سيتم تحديد موعد انطلاقة لاحقا وتكون المشاركة مفتوحة للاندية مباراة السوبر 21/12/2020 تكون بين بطل الدوري وبطل الدرع ودوري عام السلطنة للدرجة الأولى مشاركة (6) أندية دوري من مرحلتين ويقام خلال الفترة من 25 ديسمبر 2020 وحتى 23 فبراير 2021 ودوري عام السلطنة للدرجة الثانية مشاركة مفتوحة لجميع الاندية وينطلق يوم الأول من يناير 2021 ومسابقة درع الوزارة العاشرة تكون المشاركة فيها مفتوحة لجميع الأندية وتنطلق يوم 19 مارس 2021.

المنتخبات الوطنية

واعتمد مجلس إدارة الاتحاد برنامج المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية المختلفة، الأولى مشاركة منتخب السلطنة في البطولة الخليجية لدورة الألعاب الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 7 وحتى 17 مارس 2021 ومشاركة منتخب السلطنة للشباب بالبطولة الآسيوية المؤهلة لكأس العالم تقام في ايران خلال الفترة من 20وحتى 29 مارس 2021 ومشاركة منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية في دورة الالعاب الآسيوية بمدينة سانيا الصينية خلال الفترة من 2 وحتى 10 ابريل عام 2021 ومشاركة المنتخب الوطني في دورة الألعاب الآسيوية للصالات بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 21 وحتى 30 مايو 2021 ومشاركة منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية في بطولة العام للشواطئ والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد وكذلك مشاركة منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العام سيتم تحديد موعدها لاحقا من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة اليد .

الدورات والندوات

ويشتمل برنامج دورات الحكام والمدربين في الموسم الرياضي الجديد 2020/2021 على ثلاث دورات الأولى ندوة للحكام العاملين بالاتحاد قبل بدء الموسم تقام يوم 20 ديسمبر القادم بصحار ودورة متقدمة للحكام تقام في شهر يناير 2021 بمسقط وفق شروط محددة و دورة متقدمة للمدربين بمسقط تقام في شهر مارس 2021 وفق شروط محددة .

الشروط العامة للمسابقات

وقد وضع اتحاد اليد الشروط العامة للمشاركة في مسابقاته، حيث ستكون فترة التسجيل الاولى للاعبين العمانيين والاجانب خلال الفترة من 9 /12/2021 ولغاية 6/1/2021 وتكون فترة التسجيل الثانية للاعبين العمانيين والاجانب خلال الفترة من 25/2/2021 وحتى 15/3/2021 والسماح بتسجيل 22 لاعبا في كشوف النادي من ضمنهم عدد (2) لاعب اجنبي والسماح بتسجيل (2) لاعب اجنبي شريطة ان لا يكون من ضمنهم حارس مرمى والسماح لـ5 لاعبين من فئة الشباب اللعب مع فريق الاول .

وستكون اخر مهلة للمشاركة بالمسابقات يوم الاثنين 30 نوفمبر المقبل وتعتبر أندية (السيب ومسقط ونادي عمان واهلي سداب ) متأهلة من الدور الاول للدور الثاني من مسابقة درع الوزارة العاشر لحصولهم على المراكز الاربعة في المسابقة الاخيرة .

تلعب أندية الدرجة الاولى دوري من مرحلتين ( تجميع نقاط ) وتلعب اندية الدرجة الثانية دوري من مرحلتين ( تجميع نقاط ) اذا كان العدد من (1ـ7 ) أندية وتلعب اندية الدرجة الثانية دوري من مرحلة واحدة ( تجميع نقاط ) إذا كان العدد من (8ـ12) ناديا وتوزع اندية الدرجة الثانية الى مجموعات (تحدد لاحقا) إذا كان عدد الأندية المشاركة (13) ناديا ومافوق .

وأكد الاتحاد بان جميع التواريخ المحددة في روزنامة الاتحاد والشروط العام قابلة للتعديل وفق الظروف الصحية وقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).