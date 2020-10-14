طبيب منتخب الشباب يكشف حجم إصابة زياد فرج

خضع زياد فرج لاعب منتخب مصر للشباب والنادي المصري تحت 20 سنةً لفحص طبي صباح اليوم عقب وصوله لمعسكر الفريق المفتوح المقام حاليا باستاد القاهرة الدولي.

وأكد دكتور وليد منظور طبيب المنتخب ان اللاعب يعاني من شد في العضلة الخلفية ويحتاج الي جلسات علاج طبيعي لمدة خمسة ايام يعود بعدها للمشاركة مع الفريق وأضاف طبيب المنتخب أن الإصابة حدثت للاعب أثناء تواجده في تدريبات النادي البورسعيدي.

أما بالنسبة لاصابة فارس مجاهد مدافع المنتخب ونادي سموحة بخلع في مفصل الكتف فمن المنتظر ان يعود اللاعب للتدريبات خلال اربع ايام عقب فترة العلاج الطبيعي والتأهيل.

على الجانب الآخر يختتم منتخب شباب مصر تدريباته عصر اليوم استعدادا لمواجهة الفريق الأول لنادي مصر غدا الخميس في تمام الرابعة ظهرًا في خامس التجارب الودية استعدادا لتصفيات بطولة شمال أفريقيا المقررة في التاسع من نوفمبر بتونس.