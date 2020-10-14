خاص| تطورات حالة رونالدو الصحية وموقفه من مواجهة برشلونة

أكد الصحفي الإيطالي، نيكولو تشيكاريني، أن الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في حالة ممتازة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أعلن مساء أمس، الثلاثاء، إصابة رونالدو بـ "كوفيد 19"، حيث جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

وقال تشيكاريني في تصريحات خاصة لصدى البلد: "رونالدو بخير.. البرتغالي حالته مستقرة، ولم تظهر عليه أي أعراض قوية حتى الآن، وسيتعافى سريعًا".

وتابع، أن رونالدو سيتجه إلى مدينة تورينو، خلال الساعات المقبلة، لاستكمال فترة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، قبل المشاركة في تدريبات يوفنتوس.

وأضاف، أن فرص لحاق رونالدو بمباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا صعبة، حيث يجب أن تكون نتيجة اختباره سلبية قبل خوض أي مباراة بـ 7 أيام.

وجاءت نتيجة رونالدو إيجابية يوم 13 أكتوبر، بينما تقام مباراة برشلونة يوم 28 من الشهر ذاته، أي بعد 15 يومًا، وينص بروتوكول "يويفا"، على أن يعود اللاعب للملاعب في البطولات الأوروبية بعد أسبوع من سلبية فحوصاته.

ويغيب "الدون" عن المباريات الأربع المقبلة ليوفنتوس، ومن بينها اللقاء المرتقب أمام برشلونة بدور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.