محمد صفوت يشارك في بطولة تشالنجر إسطنبول للتنس

يستعد بطل التنس الدجلاوي محمد صفوت للمشاركة في بطولة تشالنجر إسطنبول للتنس، والتي ستجرى فعاليتها على الملاعب الصلبة في العاصمة التركية، في الفترة من 19 إلى 25 من أكتوبر الجاري، على أن تبدأ أول مباريات اللاعب الأولمبي في اليوم الأول من البطولة.

ستساهم تلك المنافسات على تقديم تصنيف محمد صفوت في حالة فوزه ليحتل المركز الـ 120 عالميًا، ما يعني اقترابه من تصنيف الـ 100 لاعبين الأوائل على مستوى العالم.

جدير بالذكر أن البطل محمد صفوت كان قد حصد لقبه الأول في سلسلة بطولات التشالنجر للتنس في أستراليا، محققًا ليس فقط الإنجاز الأكبر في مسيرته الاحترافية حتى الآن

و بل أيضًا أول إنجاز مصري على مستوى بطولات "تشالنجر" منذ 24 عامًا، ليستكمل بمشاركته في تلك البطولة القادمة إنجاز جديد لأبطال رياضة التنس المصريين على مستوى العالم.