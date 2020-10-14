عشائر جوالة وجولات نادي العروبة ينظمون حملة تبرع بالدم بمستشفى صور

صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي:

نفذت عشائر جوالة وجوالات نادي العروبة الرياضي ضمن مبادرة مشروع “قطرة دم حياة” حملة تبرع بالدم بالتعاون مع مستشفى صور، وذلك بمبنى بنك الدم مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية الصحية للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد19) ، وهدفت الحملة لتوفير أكبر قدر من الدم لإنقاذ حياة الاخرين.

وأوضحت بشائر المغيرفية قائدة ومشرفة لجنة البرامج والأنشطة والمعسكرات بالعشائر ” نسعى لمواكبة مسيرة العمل الإنساني ودعم المحتاجين بمثل هذه المبادرات والحملات التي تنصب في مصلحة المواطن والوطن، وهذه الجهود جاءت ضمن التوجيهات التي يتم البت فيها من قبل مجلس إدارة العشائر واللجان القائمة بالعمل، علماً بأن حملة التبرع بالدم مستمرة في العشائر ولها فوائد البعض يعرفها ويحرص على المبادرة للتبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، وكذلك الفوائد الصحية التي يجنيها المتبرع حسب الدراسات المختلفة التي أجريت في بعض دول العالم.

وتوجهت المغيرفية بالشكر لأفراد العشائر والمواطنين والجاليات المتواجدين بالولاية على مبادرتهم والمشاركة في هذا الحملة، ولا ننسى القائد العام للعشائر ورئيس المجلس الذي يتابع كافة الأعمال التي يتم تنفيذها ويساهم في دعمها من أجل دعم المجتمع.

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