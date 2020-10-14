أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن إصابة لاعبه الأمريكي وستون مكيني بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
ونشر نادي يوفنتوس بيانًا جاء فيه:" بيان - يُعلن نادي يوفنتوس أن الفحوصات الطبية المنصوص عليها في البروتوكول المعمول به، أثبتت إصابة اللاعب وستون مكيني بفيروس كورونا، وعليه فإن الفريق دخل في عزل.النادي في اتصال دائم مع الجهات المختصة."
وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس قد تم تشخيصه أمس بالإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
يذكر أن مكيني انضم لنادي يوفنتوس في نهاية شهر أغسطس الماضي معارًا من نادي شالكة الألماني مع وجود بند يسمح بشراء اللاعب من النادي الإيطالي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة مكيني لاعب يوفنتوس بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.