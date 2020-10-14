إصابة مكيني لاعب يوفنتوس بفيروس كورونا

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عن إصابة لاعبه الأمريكي وستون مكيني بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا جاء فيه:" بيان - يُعلن نادي يوفنتوس أن الفحوصات الطبية المنصوص عليها في البروتوكول المعمول به، أثبتت إصابة اللاعب وستون مكيني بفيروس كورونا، وعليه فإن الفريق دخل في عزل.النادي في اتصال دائم مع الجهات المختصة."

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس قد تم تشخيصه أمس بالإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

يذكر أن مكيني انضم لنادي يوفنتوس في نهاية شهر أغسطس الماضي معارًا من نادي شالكة الألماني مع وجود بند يسمح بشراء اللاعب من النادي الإيطالي.