"أورا ديفلوبرز" توقع عقد رعاية بطلة التنس ميار شريف

أعلنت شركة "أورا ديفلوبرز" للتطوير العقاري عن توقيع عقد رعاية مع بطلة التنس ميار شريف، والتي تعد أول لاعبة تنس مصرية تتأهل للأولمبياد والمصنفة رقم 188 عالميًا، وذلك لتحظى برعاية شركة زد للاستثمار العقاري لمدة السنوات الثلاث القادمة.

تقوم تلك الشراكة على رعاية ميار شريف بشكل مادي وأمور أخرى تتعلق بمشاركتها ودعمها في بطولات التنس المختلفة التي ستنظمها الشركة لعام 2020 وخلقها فرص تنافسية مع اللاعبين العالمين. تتضمن الشراكة كذلك، الاستفادة من خبرات ميار شريف ونقلها إلى الأجيال الجديدة بتقديمها ورشتين سنويًا خلال انضمامها لأكاديمية زد للتنس للعمل على تطوير رياضة التنس المصرية وتشجيع المواهب الجديدة.

وفي إنجاز تاريخي أول من نوعه، تعد ميار شريف أول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في بطولة من بطولات التنس العظمي، بطولة رولان جاروس وذلك بعد نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد في تاريخ اللعبة.

وعلى صعيد دعم شريف ومثيلاتها من المواهب الواعدة في رياضة التنس في مصر وإعطائهم الفرصة لمواجهة لاعبات عالميات ذوي خبرات مختلفة، استضافت شركة "أورا ديفلوبرز" العديد من البطولات العالمية كان من ضمنها بطولة "التنس الدولية المفتوحة للسيدات""ITF World Tennis Tour W100 Cairo"، والتي تعد واحدة من أكبر بطولات التنس للسيدات التي استضافها مجمع زد الرياضي مع أكبر جائزة نقدية في بطولات التحدي على الإطلاق تبلغ الـ100 ألف دولار، والتي تم خلالها منح ميار شريف بطاقة Wildcard التي تمكنها من التأهل للبطولة والمنافسة على أدوارها الأساسية، دون خوض الأدوار المؤهلة، ما يتيح لها مجالًا أكبر للمنافسة مع أبرز لاعبي التنس العالميين من بينهم 8 لاعبات قادمات من بطولة أستراليا المفتوحة، إحدى البطولات الدولية الأربع على مستوى العالمGrand Slam، إلى جانب مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين، ذلك بالإضافة إلى بطولة أخرى "ITF World Tennis Tour W60 Cairo" تقدر جوائزها بـ60 ألف دولار.

ومن جانبه، أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة "أورا ديفلوبرز"، " نسعى في شركة أورا إلى إعداد أبطال قادرين على المساهمة في ريادة الرياضة المصرية والمنافسة على المستوى المحلي والدولي واقتناص الألقاب في المحافل الدولية، لذلك فخورون بانضمام ميار شريف إلينا والتي حققت خلال مشوارها العديد من الإنجازات والانتصارات وقدمت أداء مشرف ومزدهر. كما نؤمن بأن الرياضة منظومة متكاملة، تتطلب قائمة من الموارد والكفاءات والخبرات المتمثلة في كوادر المدربين واللاعبين على أعلى القدرات الفنية، ما سيؤثر بالتأكيد على تحقيق طفرة للرياضة المصرية بشكل عام."

كما أضافت اللاعبة ميار شريف، "سعيدة بانضمامي إلى صفوف أورا، والتي لها بالفعل سبق كبير في رياضة التنس، لما توفره من دعم كامل لكافة لاعبيها لمساعدتهم في حصد البطولات والألقاب المحلية والعالمية. كما أسعى من خلال تلك الشراكة إلى المساهمة في وضع مصر على خريطة رياضة التنس العالمية، والوصول إلى المزيد من المواهب وتنميتها."

كما أشار هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة "أورا ديفلوبرز"، "نحرص بشكل عام على تقديم أفضل البرامج التدريبية على مستوى عالمي، وجلب أفضل الكوادر الرياضية العالمية، لنصبح وجهة للمواهب وأصحاب التميز الرياضي. ومن خلال ضم ميار شريف إلينا، نحقق أهدافنا المتمثلة في تقديم أفضل البرامج التدريبية على مستوى عالمي وجلب أفضل الكوادر الرياضية العالمية لتعمل جنبًا إلى جنب مع المدربين والمديرين الفنيين القائمين على تطوير وتعزيز مهارات الأجيال الأصغر ذات الموهبة، وبل واستقدام أفضل الأكاديميات التدريبية على مستوى العالم لتقديم برامجها للمواهب، واستضافة أبرز الفعاليات الرياضية، وخاصًة منافسات وبطولات التنس على أرض مصر."