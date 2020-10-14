الأهلي يتدرب على ملعب «كهرماء كاليفورنيا» بالدار البيضاء

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي ملعب كهرماء كاليفورنيا لخوض تدريبه الأول بالمغرب اليوم، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقام سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بمعاينة الملعب صباح اليوم الأربعاء، واختياره بعد معاينة بعض الملاعب القريبة من الفندق.

وقال سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، إن ملعب التدريب يبعد عن فندق إقامة الفريق بعشرين دقيقة تقريبًا.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأول اليوم في الثامنة مساء بتوقيت المغرب، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة بمدينة كازبلانكا؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي.

ومن المقرر أن يتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية قبل التحرك لخوض المران الأول في المغرب.

وتضم قائمة الأهلي للمباراة كلا من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ، ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي وعلي معلول وجيرالدو.