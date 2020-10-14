الأهلي يعلن جاهزية الشناوي وأيمن أشرف لمواجهة الوداد بدوري أبطال أفريقيا

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالاهلي جاهزية الثنائي محمد الشناوي وأيمن أشرف، لاعبي الفريق، لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
أضاف أن محمد الشناوي بات لائقًا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الضامة، في حين تعافى أيمن أشرف من إجهاد السمانة.
ويخوض الأهلي مرانه الأول في المغرب في الثامنة مساء اليوم، التاسعة بتوقيت القاهرة، على ملعب كهرماء كاليفورنيا، الذي يبعد عن فندق إقامة الفريق قرابة عشرين دقيقة تقريبًا.
أستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي ملعب كهرماء كاليفورنيا لخوض تدريبه الأول بالمغرب اليوم، استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقام سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بمعاينة الملعب صباح اليوم الأربعاء، واختياره بعد معاينة بعض الملاعب القريبة من الفندق.
وقال سمير عدلي، المدير الإداري للفريق، إن ملعب التدريب يبعد عن فندق إقامة الفريق بعشرين دقيقة تقريبًا.
ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة فنية للاعبي الفريق بفندق الإقامة بمدينة كازبلانكا؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي.
ومن المقرر أن يتحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال المحاضرة عن الأمور الفنية والخططية قبل التحرك لخوض المران الأول في المغرب.
وتضم قائمة الأهلي للمباراة كلا من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ، ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي وعلي معلول وجيرالدو.
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