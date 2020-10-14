بشرى لـ الزملكاوية.. غيابات الرجاء عن مباراة ذهاب نصف نهائي أبطال أفريقيا

يحل نادي الزمالك، ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، يوم الأحد المقبل، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نادي الزمالك الذي يمر بظروف صعبة بداية من رحيل مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، لأزمات المستشار مرتضى منصور رئيس النادي مع اللجنة الأولمبية، يسعى لتجاوز كل ذلك والخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام الرجاء، الذي يعيش أفضل أيامه بعد تتويجه بلقب الدوري المغربي.

وفي هذا التقرير، نستعرض اللاعبين الغائبين عن فريق الرجاء أمام الزمالك يوم الأحد المقبل.

محمد العرصي طبيب نادي الرجاء المغربي كان قد أكد غياب الثلاثي الدفاعي عبدالجليل جيبيرة، عبد الرحيم شاكير، عمر بوطيب، ليؤكد بعضها غياب الدبابة الكونغولية في وسط الملعب باتريس نجوما عن مباراة الزمالك.

العرصي أكد أيضًا أن سند الورفلي اللاعب الليبي للرجاء، تحوم بعض الشكوك حول مشاركته أمام الزمالك، وسيتم تقييم فرص لحاقه بالمباراة.

