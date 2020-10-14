باي باي أزارو.. مهاجم الأهلي يصل السعودية للانضمام لـ الاتفاق

وصل المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، لمدينة الدمام، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله لصفوف نادي الاتفاق السعودي.وكان المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، قد أثار التكهنات حول رحيله عن المارد الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وارتبط أزارو بالعودة للعب في صفوف الاتفاق السعودي، بعد أن انضم له في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.
ونشر أزارو صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام لعدد من حقائب السفر الخاصة به، في إشارة لرحيله عبر الطائرة.
وتداول مشجعو نادي الاتفاق السعودي تلك الصورة، مممنين النفس بانتقال أزارو للفريق مرة أخرى.
وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فأن أزارو وصل لمدينة الدمام من أجل الخضوع للفحص الطبي ومن ثم توقيع عقود انتقاله لنادي الاتفاق.
ولعب أزارو دورا كبيرا في وضع حد للمفاوضات التي استمرت لأشهر بعد أن رفض تمديد العقد مع نادي الأهلي المصري مقابل الحصول على إعارة جديدة سواء للاتفاق أو غيره من الأندية بعد أن منع الاتحاد السعودي الأندية السعودية من التعاقد معه نتيجة عدم قبوله وقبول ناديه التمديد للفترة المتبقية بعد استئناف النسخة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الذي تعطل طويلًا نتيجة كورونا.
وكان أزارو رفض قرار خفض راتبه للنصف في خلال فترة توقف الدوري السعودي بسبب كورونا، وطالب بالمبلغ كاملًا.
ويعد أزارو واحدا من المهاجين المميزين داخل القارة السمراء فى ظل الدقرات الفنية والبدنية التى يتمتع بها.
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