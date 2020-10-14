باي باي أزارو.. مهاجم الأهلي يصل السعودية للانضمام لـ الاتفاق

وصل المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، لمدينة الدمام، تمهيدًا لتوقيع عقود انتقاله لصفوف نادي الاتفاق السعودي.

وكان المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، قد أثار التكهنات حول رحيله عن المارد الأحمر، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط أزارو بالعودة للعب في صفوف الاتفاق السعودي، بعد أن انضم له في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ونشر أزارو صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام لعدد من حقائب السفر الخاصة به، في إشارة لرحيله عبر الطائرة.

وتداول مشجعو نادي الاتفاق السعودي تلك الصورة، مممنين النفس بانتقال أزارو للفريق مرة أخرى.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فأن أزارو وصل لمدينة الدمام من أجل الخضوع للفحص الطبي ومن ثم توقيع عقود انتقاله لنادي الاتفاق.

وأكدت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أنه بعد مفاوضات طويلة بين الأطراف الثلاثة، تم التوصل إلى اتفاق مشروط، سيقوم الاتفاق، بموجبه بتحويل دفعة مالية تقارب النصف مليون دولار بشكل عاجل إلى الأهلي، على أن يتبقى مثلها شاملة مبلغًا متبقيًا سابقًا من اتفاق الإعارة السابق يصل إلى 100 ألف دولار لتصل قيمة الصفقة الإجمالية إلى 900 ألف دولار لصالح ممثل الأهلي، فيما سيتقاضى أزارو، راتبًا سنويًا يقدر بمليون ونصف المليون دولار لمدة عامين قابلة للتمديد.