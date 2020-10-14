الأهلي يتعاقد مع سندس حشانة لتدعيم صفوف «سيدات اليد»

أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي انتهاء إجراءات التعاقد مع سندس حشانة، لاعبة نادي الإفريقي ومنتخب تونس لكرة اليد، بداية من الموسم الجديد لتدعيم صفوف فريق اليد بالنادي.

ووقعت سندس على عقود الانضمام إلى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، في حضور المدير الفني يحيى يوسف، بعد أن وصلت إلى القاهرة مساء أمس، على أن تنتظم في تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار عبد القادر إلى أن سندس لاعبة مُتميّزة، صاحبة قدرات فنية عالية, وانضمامها إلى الفريق الأول يعد إضافة كبيرة، في إطار توجيهات مجلس الإدارة، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، لتدعيم فرق النادي المختلفة بأفضل العناصر للمنافسة على كل البطولات.

وحقق فريق سيدات الأهلي الفوز علي على تشامبيون الرحاب بنتيجة 32-3، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وواصل خلالها الفريق عروضه القوية تحت قيادة المدير الفني يحيى يوسف، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 32-3.

وكان فريق «سيدات يد الأهلي» قد نجح في تحقيق الفوز على حلوان العام بنتيجة 48-7، في الجولة الماضية من بطولة الدوري العام.

ويلتقي «سيدات الأهلي» نظيره فريق هليوليدو، السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري.