رونالدو يعود لـ يوفنتوس بعد إصابته بفيروس كورونا

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، لمدينة تورينو حيث مقر النادي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

ونشر نادي يوفنتوس خبرًا على موقعه الرسمي جاء فيه:"عاد كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا برحلة طبية مصرح بها من الجهات الصحية المختصة بناءً على طلب اللاعب وسيواصل عزله الصحي في منزله."

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، إصابة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا .