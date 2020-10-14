على طريقة الزمالك.. خصم نقطة من نابولي واعتباره منهزمًا أمام يوفنتوس لعدم حضوره المباراة

أعلن القاضي الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن اعتبار نادي نابولي منهزمًا أمام نظيره يوفنتوس بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة لبطولة الدوري.

وتغيب نادي نابولي عن حضور مباراته أمام يوفنتوس يوم 4 أكتوبر الماضي في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين لاعبيه. وأكد القاضي الرياضي الإيطالي، أن نادي نابولي لم يلتزم بالبروتوكول الموضوع ولم يقدم المستندات التي تساند موقفه، ليتم اعتباره منهزمًا مع خصم نقطة من رصيده. ويعد هذا السيناريو هو تكرار لما حدث بين فريقي الأهلي والزمالك في قمة الدور الأول من بطولة الدوري عندما تخلف الأخير عن حضور المباراة ليتم اعتباره منهزمًا بثنائية نظيفة مع خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم.

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