حوار| عمرو الحلواني لــ”مصر فايف”: اللعب لـ الأهلى أو الزمالك شرف لأي حد.. والفريق المحبب لدي ريال مدريد

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محمد سياف - ابو ظبي - أجري عمرو الحلواني، لاعب نادي الأهلي وإنبي سابقاً ونادي حرس الحدود حالياً، حوارًا مع جريدة “مصر فايف”، تحدث من خلاله عن مباراة فريقة أمام نادي الزمالك، وعن العروض الذي تلقاها، وتحدث أيضاً عن بطولة دوري أبطال أفريقيا الذي يشارك فيها قطبي الكرة المصرية نادي الأهلي ونادي الزمالك.

تصريحات عمرو الحلواني لـ مصر فايف

1_ في البداية عرفنا بـ عمرو الحلواني ؟

بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي عمرو الحلواني، من مواليد 15 مارس عام 1985، ومن ناشئ نادي الأهلي.

2_ ما هو أفضل نادي من وجهة نظرك في الوقت الحالي ؟

الفريق الأفضل بالنسبالي طبعاً هو نادي الأهلي، عشان هو واخد الدوري والأرقام بتقول ان نادي الأهلي هو أفضل نادي.

3_ من أهو الفريق المحبب لك بعد ناديك ؟

انا بعشق ريال مدريد، من الفرق اللي بحبها جداً، ريال مدريد بالنسبالي حاجة جامدة جداً.

4_ تعليقك علي مباراة فريقك أمام الزمالك ؟

الماتش بتاع الزمالك، شايف لاعيبة الحرس عملوا ماتش قوي جداً، وعملت اللي عليها والنتيجة بتاعت ربنا دا توفيق من عند ربنا، فأنا شايف لاعيبة الحرس عملوا ماتش كويس.

5_ هل يمكن أن نراك قريباً في نادي جديد ؟

فيه كذا عرض من الدوري المصري، جوه مصر وبره مصر، إن شاء الله الفترة الجايه دي هدرس الحاجات دي واشوف وكيل أعمالي وان شاء الله خير.

6_ما هي أجمل محطة في حياتك الكروية ؟

كل المحطات بصراحة انا بحبها جداً، لعبت 10 سنين في النادي الأهلي واحترفت في اليونان اربع سنين، ولعبت أيضاً في صفوف إنبي 10 سنين ونادي إنبي فريق كبير جداً ومنظومة محترمة، وكل المحطات اللي لعبت فيها انا مبسوط بيها جداً.

7_ ما هو أفضل هدف أحرزته في مشوارك الكروي ؟

فيه أهداف كتير جبتها كويس الحمد لله، بس من الأهداف اللي انا بحبها السنادي الهدف اللي جبتة من فاول في نادي مصر المقاصة من الأهداف اللي بحبها اوي السنادي عشان كان هدف صعب جداً، عشان قبل الهدف ده بـ خمس دقايق كنت لاعب فاول برضوا بنفس الطريقة لكن حارس مصر المقاصة صدها مني، لكن الكورة دي لعبتها بنفس الطريقة لكن الحمد لله جات هدف.

8_ حدثني عن إحساس الحلواني أثناء تسديد ركلة الجزاء في مرمي ابو جبل !!

ضربة الجزاء، الحمد لله دا توفيق من عند ربنا، انا متعود اشوط ضربات جزاء في المواقف اللي زي كده، فـ الحمد لله ربنا وفقني، وانا بتمرن عليها يومياً وبتمرن كمان علي الفاولات.

9_ من هو النادي الذي ترشحه للفوز بـ دوري أبطال أفريقيا لهذا العام ؟

انا ارشح النادي الأهلي، هو اللي هياخد البطولة السنادي بتاعت أفريقيا، عنده خبرة وبيعرف يلم نفسة في الماتشات الصعبة، والنادي الأهلي كيان وكيان كبير كمان.

10_ كيف ترى الرياضة في مصر ؟

الرياضة حالياً في مصر بقيت بيزنس، بقيت حاجة كبيرة جداً، وبقيت استثمار جامد جداً، وكل سنة بتعدي الإستثمار بيبقي أعلى وأغلي، شايف إن مصر جاية في الكورة زي أوروبا، وانا شايف ان مصر هتبقا حاجة جامدة جداً في الرياضة بعد سنتين تلاتة.

11_ لو جاتلك فرصة اللعب بقميص الأهلي أو الزمالك.. ماذا ستختار ؟

اللعب سواء كان لـ الأهلي أو الزمالك شرف لأي حد، النادي الأهلي نادي كبير ونادي الزمالك نادي كبير، فأي حد يتمني يلعب للقطبين.

12_ وفي النهاية ما هو حلم عمرو الحلواني ؟

حلمي أن أحقق كل اللي نفسي فيه، الموسم اللي جاي نفسي اجيب أهداف كتير واروح منتخب مصر، والعب علي الحاجات القارية ونفسي اروح منتخب مصر ده حلمي، والعب معاهم كأس الأمم إن شاء الله.

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