مدافع الوداد يعلن التحدي : جاهز لمساعدة زملائي أمام الأهلي

وقال كومارا عبر مقطع فيديو : " أشعر أني جاهز للعب يوم السبت بعد أن طلب مني المدرب ذلك، أشعر بتحسن كبير ولم أعد أشعر بأي نوع من الألم. الحمد لله تخلصت كليا من تبعات الإصابة وأتمنى أن ألعب لأساعد الفريق".
وتابع : " "مرة أخرى أؤكد أني بخير وأشعر برغبة كبيرة في العودة للعمل من جديد".
وكان ميجيل جاموندي مدرب نادي الوداد البيضاوي المغربي قد أشار عبر تصريحاته لجريدة المنتخب المغربية أن اللاعب لن يشارك في مباراة السبت وقد يحتفظ به في لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 24 أكتوبر القادم على ستاد القاهرة.
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