الدوري المصري.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من لقاء الجونة ودجلة

انتهى الشوط الأول من عمر مباراة وادى دجلة والجونة، بالتعادل السلبى فى المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الـ33 لمسابقة الدوري الممتاز.

وضمن الفريقان بقاءهما في الدوري الممتاز، بعدما خسر فريق حرس الحدود مباراته أمام الزمالك، في الجولة ذاتها على ستاد المكس، ليتأكد هبوط الفريق السكندري للدرجة الثانية. ويحتل حرس الحدود، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 30 نقطة، وللجونة 34 نقطة، ووادي دجلة 35 نقطة.

ويلتقي غدًا الخميس الإسماعيلي مع أسوان، وإنبي مع المقاولون العرب، في نفس الجولة. بينما يواجه مصر للمقاصة نظيره سموحة يوم الجمعة، قبل أن يلتقي الاتحاد السكندري مع الإنتاج الحربي يوم السبت في ختام الجولة.

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