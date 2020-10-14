قرار جديد من الكاف بشأن حكام نصف نهائي أبطال إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " تأجيل الإعلان عن حكام مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى قبل ساعات من انطلاقها فى ظل الرغبة إلى زيادة تركيز الحكام فى معسكرهم الحالى بمصر وتخفيف الضغوطات الإعلامية عليهم .

واستقر الكاف على إعلان أسماء الحكام قبيل المباريات بيوم واحد ، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عنهم مساء غدا الخميس قبل سفرهم مباشرة من معسكرهم الحالى بالقاهرة إلى المغرب لإدارة مباريات نصف نهائى أبطال إفريقيا .

وكشف مصدر مطلع داخل الكاف أن كل ما يشاع حول إسناد المباريات إلى أى حكم بعينه مثل تيسميا أو جاساما أو فيكتور جوميز مجرد تكهنات ولا يوجد قرار رسمي حتى الآن رغم وجود الثلاثي بقوة ضمن ترشيحات إدارة المباريات

رفع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لخوض منافسات نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا ونصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية.

وقرر الكاف إجراء مسحات طبية خاصة بـ الحكام بشكل مكثف أيضا قبل خوض المباريات للتأكد من خلو الجميع من الإصابة بالكورونا، بالإضافة إلى تعقييم ملاعب التدريبات والتأكد من توافر جميع الإجراءات السليمة بها.

كما حذر الكاف جميع الفرق المشاركة من الاستهانة بالإجراءات الاحترازية مؤكدا توقيع عقوبات قوية حال مخالفة التعليمات والشروط التى وضعها للخروج بمباريات المسابقتين إلى بر الأمان.

وحدد الكاف مواعيد جديدة لإقامة نصف نهائى أبطال إفريقيا وستكون مباريات الذهاب يومي 17 و 18 أكتوبر على أن تقام مباريات العودة بعد أسبوع واحد فقط من مباريات الذهاب وتقام المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا فى 6 نوفمبر المقبل .

بينما يتلقى نهضة بركان المغربي مع حسنية أغادير 19 أكتوبر الجاري بنصف نهائى الكونفيدرالية ، على أن يلعب بيراميدز مع هورويا الغينى 20 أكتوبر بالمغرب.