سيف الجزيري يعود إلى القاهرة وينضم إلى معسكر المقاولون العرب

عاد التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى القاهرة قادمًا من النمسا، وذلك بعد مشاركته في معسكر المنتخب التونسي، في إطار استعدادات لتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.

ويغيب الجزيرى عن لقاء المقاولون أمام إنبي، والمقرر إقامته غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، والذي يعد حاسمًا لذئاب الجبل في تحديد المركز الرابع بجدول المسابقة.

ويحتاج المقاولون إلى نقطة واحدة لرفع رصيده إلى 54 نقطة وهى النقطة التى لا يستطيع سموحة الوصول إليها حال فوزه بآخر مباراتين فى الدوري، نظرًا لأن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة الفريق السكندري، الذي تعادل في الجبل الأخضر مع المقاولون 2/2، وتعادل في الأسكندرية 1/1.