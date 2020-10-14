سيف الجزيري يعود إلى القاهرة وينضم إلى معسكر المقاولون العرب

عاد التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى القاهرة قادمًا من النمسا، وذلك بعد مشاركته في معسكر المنتخب التونسي، في إطار استعدادات لتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم.
ويغيب الجزيرى عن لقاء المقاولون أمام إنبي، والمقرر إقامته غدًا الخميس ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدورى العام، والذي يعد حاسمًا لذئاب الجبل في تحديد المركز الرابع بجدول المسابقة.
ويحتاج المقاولون إلى نقطة واحدة لرفع رصيده إلى 54 نقطة وهى النقطة التى لا يستطيع سموحة الوصول إليها حال فوزه بآخر مباراتين فى الدوري، نظرًا لأن المواجهات المباشرة تصب في مصلحة الفريق السكندري، الذي تعادل في الجبل الأخضر مع المقاولون 2/2، وتعادل في الأسكندرية 1/1.
ويدخل المقاولون المباراة بشعار لا بديل عن الفوز، بعد التعثر الأخير أمام طنطا بهدفين لكلا الفريقين، بعدما سجل أبناء السيد البدوي هدف التعادل في اللحظات الأخيرة.
ويسعى فريق الذئاب للحصول على النقاط الثلاثة لحسم تواجده ضمن الأربع فرق المتصدرة جدول الدوري خاصة وأنه في منافسة شرسة مع سموحة، وبات المقاولون بحاجة إلى نقطة واحدة من أجل حسم المركز الرابع دون انتظار نتائج سموحة، الذى انتزع ثلاث نقاط ثمينة بعد الفوز بديربى الإسكندرية أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف.
ويترقب فريق سموحة السكندري فرصة تعثر ذئاب الجبل للإنقضاض على المركز الرابع، مستغلًا اللقاءات الصعبة المتبقية للمقاولون أمام إنبى وبيراميدز، فى الوقت الذى يواجه فيه سموحة فريقى مصر المقاصة ونادى مصر.
من جانبه أكد علاء عبد الغنى المدرب العام لفريق المقاولون العرب، أن فريق طنطا يستحق الاحترام بعد الأداء الذى قدمه، خاصة أنه لم يستسلم بعد الهبوط رسميًا إلى القسم الثانى، مضيفًا أن المقاولون سيقاتل من أجل تأمين المربع الذهبى فى مباراته المقبلة أمام إنبى بعدما باتت تفصله نقطة واحدة فقط عن حسم المركز الرابع.
ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 53 نقطة حصدها ذئاب الجبل بعد 32 جولة، حقق المقاولون الفوز فى 15 لقاء وتعادلوا فى 8 مباريات وخسروا 9 أخرين، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 43 هدفًا واستقبلت شباكهم 30 آخرين.
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