زمالك 2003 يهزم الترسانة وديا

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٣، وديا على نظيره الترسانة، بهدفين مقابل هدف، في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الجمهورية .

أحرز هدفي الزمالك في المباراة محمد صلاح وعبدالرحمن علي.

ويقود الفريق فنيا سامح اسماعيل ، ويساعدة سامي عبد الحليم ومنتصر الجدي، ومحمد عبدالرحيم "ميشو" مدير اداري للفريق ، ومدرب حراس أيمن الطويل، و خالد عبد الرسول علاج طبيعي.