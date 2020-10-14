زمالك 2003 يهزم الترسانة وديا

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد ٢٠٠٣، وديا على نظيره الترسانة، بهدفين مقابل هدف، في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الجمهورية .
أحرز هدفي الزمالك في المباراة محمد صلاح وعبدالرحمن علي.
ويقود الفريق فنيا سامح اسماعيل ، ويساعدة سامي عبد الحليم ومنتصر الجدي، ومحمد عبدالرحيم "ميشو" مدير اداري للفريق ، ومدرب حراس أيمن الطويل، و خالد عبد الرسول علاج طبيعي.
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