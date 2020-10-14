الزمالك يخوض إياب نصف نهائي الأبطال أمام الرجاء على ستاد القاهرة

حصل مسؤولو نادي الزمالك على موافقة الجهات الأمنية لخوض مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا المقرر له يوم ٢٤ من الشهر الجاري باستاد القاهرة بعدما كان مقررا لها باستاد برج العرب.
وينتظر الزمالك موافقة الاتحاد الأفريقي على نقل المباراة لاستاد القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني وأعضاء البعثة مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا وذلك داخل فندق الإقامة بالمغرب.
وخضع الجميع للمسحة تحت إشراف الدكتور محمد أسامه طبيب الفريق وفقا للبروتوكول المتبع قبل مواجهة الرجاء المغربي.
وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع معاونيه بعد وجبة الإفطار اليوم للتحدث فى بعض الأمور الفنية الخاصه بمواجهة الرجاء المغربي.
جدير بالذكر أن بعثة الزمالك وصلت للمغرب بالأمس استعدادا لخوض لقاء الذهاب أمام الرجاء المغربي المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد محمد الخامس.
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