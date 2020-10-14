شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جزء من مران الوداد المغربي حيث تصادف وجوده فى ملعب التدريب قبل مران الزمالك. ويخوض الفريق أولى تدريباته بعد قليل على ملعب الوداد الذي يستضيف الزمالك نظرا للعلاقات الطيبة بين الجانبين. وخاض حراس مرمي فريق الكرة الأول بالنادي محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد صبحي تدريبات قوية في تدريب الزمالك الذي يقام حاليا على ملعب الوداد المغربي. وذلك تحت إشراف عمرو عبد السلام مدرب الحراس، باستخدام الصدادات لاختبار رد الفعل السريع للحراس الأربعة. ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل مباراتي نصف النهائي.. الزمالك يفاجأ بـ وجود الوداد معه في نفس التدريب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.