رغم غياب الجمهور.. الرجاء المغربي يطرح تذاكر مباراته أمام الزمالك في دوري الأبطال

وطرح نادي الرجاء تذاكر افتراضية إلكترونيًا عبر موقعه الرسمي رغم غياب الحضور الجماهيري في المباراة بسبب فيروس كورونا المستجد.
وتأتي تلك الخطوة لدعم النادي ماديًا في ظل أزمة فيروس كورونا، قبل لقاء الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.
وسبق لنادي الرجاء اتخاذ تلك الخطوة أثناء مبارياته في الدوري المغربي، ولاقت إقبالًا كبيرًا من محبيه ومشجعيه.
ويواجه نادي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي في المغرب يوم الأحد المقبل في ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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