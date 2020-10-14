قبل لقاء إنبي بالدوري .. المقاولون العرب يذبح عجلا داخل مقر النادي

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ، بذبح عجل داخل مقر النادي، بالجبل الأخضر، صباح اليوم الأربعاء، قبل المران النهائي.

جاء ذلك استعدادًا قبل لقاء الغد ، أمام إنبي، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من الدوري الممتاز، رغبة في التبارك والتوفيق، لهم خلال المباراة.

ويستعد المقاولون لمواجهة إنبي ، ويدخل ذئاب الجبل المباراة بشعار لا بديل عن الفوز ، بعد التعثر الأخير أمام طنطا بهدفين لكلا الفريقين، بعدما سجل أبناء السيد البدوي هدف التعادل في اللحظات الأخيرة .