كلاين لاعب ليفربول السابق ينتقل لـ كريستال بالاس

أعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع ناثان كلاين لاعب نادي ليفربول السابق، بعقد يمتد لمدة قصيرة بحسب النادي.

ورحب نادي كريستال بالاس باللاعب عبر موقعه الرسمي متمنيًا له التوفيق مع ناديه الذي بدأ معه مسيرته الإحترافية.

وعبر كلاين عن سعادته بالعودة لكريستال بالاس واللعب في مدينة لندن حيث ترعرع، مؤكدًا شغفه في اللعب بقميص النادي مرة أخرى.

ولعب كلاين لكريستال بالاس بين عامي 2008، 2012 قبل الانضمام لنادي ساوثهمبتون، والذي انضم منه لصفوف ليفربول عام 2015.

وأعير ناثان كلاين لبورنموث الموسم الماضي، قبل أن ينتهي عقده مع ليفربول بنهاية الموسم المنقضي.