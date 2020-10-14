أكدت مصادر خاصة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مسألة اختيار حكام لقائي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء حساسة للغاية نظرًا لصعوبة الدور الذي تقام فيه المباراتان ورغبة كل فريق في التتويج بالبطولة.

وقال مصدر بالاتحاد الإفريقي في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: "نعلم حساسية الموقف بالنسبة لمباراتي الأهلي والوداد والزمالك والرجاء وسنختار الحكام بعناية شديدة ". وأضاف: " لا أستطيع ذكر أسماء بعينها لإدارة اللقاءين لكن أؤكد للجميع بدقة الاختيار والوقوف على مسافة واحدة من الفرق الأربعة نظرًا لرغبة كل منهما في التتويج بالأميرة السمراء". واختتم : " لا صحة للأسماء المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كلها مجرد اجتهادات ". يذكر أن النادي الأهلي سيواجه نادي الوداد المغربي يوم السبت المقبل ، بينما يقام لقاء الرجاء والزمالك في اليوم التالي ، في إطار ذهاب دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاف عن حكام مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال: نعلم حساسية الموقف.. والاختيار يتم بعناية شديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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