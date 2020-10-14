مبابي وجريزمان يقودان هجوم فرنسا أمام كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية

أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، تشكيل مباراة منتخب كرواتيا ، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية. وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالآتي: في حراسة المرمى: هوجو لوريس خط الدفاع: فيرلاند ميندي - رافاييل فاران - كليمونت لينجليه - لوكاس دين خط الوسط: نزونزي - أدريان رابيو - توليسو خط الهجوم: أنتوني مارسيال - كيليان مبابي - أنطوان جريزمان. ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع المنتخب البرتغالي صاحب الصدارة، فيما يحتل المنتخب الكرواتي المركز الثالث برصيد 3 نقاط. وكان المنتخب الفرنسي فاز على نظيره المنتخب الكرواتي على ملعبه وذلك بأربعة أهداف مقابل هدفين ليقفز إلى المركز الثاني متساويًا مع البرتغال صاحب الصدارة.

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