لحظة إجراء بعثة الزمالك مسحة كورونا استعدادا لمواجهة الرجاء إفريقيا

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك والجهاز الفنى وأعضاء البعثة مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك داخل فندق الإقامة بالمغرب. وخضع الجميع للمسحة تحت إشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق وفقا للبروتوكول المتبع قبل مواجهة الرجاء المغربى. وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة فنية مع معاونيه بعد وجبة الإفطار اليوم للتحدث فى بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة الرجاء المغرب. ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكانت بعثة الفريق وصلت المغرب أمس وسط استقبال حافل من الجانب المغربي.

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