إسماعيل يوسف يؤازر لاعبي الزمالك في المران

حرص إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الزمالك في المغرب واللواء علاء مقلد وحمادة أنور عضوا مجلس الإدارة على حضور تدريب الفريق المقام حاليا على ملعب الوداد المغربي.

وجاء حضور الثلاثي من أجل مؤازرة ومساندة اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهة الرجاء المغربي.

حصل محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي علي راحة من مران الزمالك المقام حاليا على ملعب الوداد المغربي، وذلك رغم تواجده في ملعب التدريب، من أجل مؤازرة زملائه.

ويخضع عبد الشافي لبرنامج تأهيلي خاص بعد إجرائه جراحة في الرقبة.

بدأ مران فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والذي يقام حاليا على ملعب الوداد المغربي، بعملية إحماء للاعبين وذلك تحت إشراف بيدور مدرب الفريق.

ويقود المران البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك والذي طالب اللاعبين بالتركيز وتنفيذ التعليمات الفنية في المران.

ويستعد الزمالك الذي وصل المغرب أمس، لمواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الأحد المقبل.