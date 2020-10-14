الجونة يفوز على وادي دجلة بثنائية نظيفة في الدوري المصري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، علي منافسه وادي دجلة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على استاد الأهلي فى إطار منافسات الاسبوع الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف الجونة الأول، هداف الفريق والتر بواليا في الدقيقة 68، بعد استغلاله لبطء حارس دجلة في لعب الكرة، واستطاع خطف الكرة ووضعها في المرمي.

وأحرز الهدف الثاني للجونة، ناصر ناصر، من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى الزاوية اليسرية لحارس دجلة حسين ذكري.

وكان الحكم محمد الحنفي احتسب ركلة الجزاء لصالح الجونة بعد عرقلة لـ بواليا من حارس دجلة حسين ذكري داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحكم ألغي قراره بعد الرجوع إلي تقنية الفيديو "الفار"، وذلك في الدقيقة 45 في نهاية الشوط الأول.

ورفع والتر بواليا، رصيده من الأهداف إلى 13 هدفًا ليحتل وصافة ترتيب الهدافين بعد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز المتصدر بـ17 هدفًا.

وبهذا الفوز يتواجد الجونة في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري، برصيد 37 نقطة، فيما يحتل وادي دجلة المركز الخامس عشر بـ 35 نقطة.