مهاجم الجونة.. والتر بواليا يتفوق على لاعبي الأهلي والزمالك

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، علي منافسه وادي دجلة، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على استاد الأهلي فى إطار منافسات الاسبوع الـ 33 من الدوري المصري الممتاز.

وصل الجونة لهذا المركز بعد معاناة كبيرة في البطولة، والمنافسات الشرسة التي كادت أن تطيح به الى القسم الثاني هذا الموسم، ولكن كان الحظ حليفه في نهاية الأمر واستمر مع الكبار لخوض تجربة أخرى العام القادم.

وعلى الرغم من تواجد الجونة في مؤخرة الجدول، ولكن يوجد به مهاجم نافس الأهلي والزمالك على لقب هداف الدوري الممتاز، ولكن سبقه عبد الله السعيد لاعب بيراميدز وحصل على اللقب.

سجل والتر بواليا 13 هدفا مع الجونة هذا الموسم، ليصبح ثاني هدافي الدوري المصري متفوقًا على لاعبي الأهلي والزمالك ومهاجمي الدوري المصري.

وغاب النادي الأهلي عن المنافسة على لقب هداف الدوري بشكل ملحوظ، على الرغم من تصنيفه أقوى هجوم هذا الموسم بعد تسجيله 71 هدف أكثر من أي فريق آخر.

تمكن والتر بواليا لاعب الجونة من التسجيل في شباك الزمالك هدفين في مباراة واحدة، وكان له الحظ في هز شباك بيراميدز في مباراتي الدوري بمجموع ثلاث أهداف.

ومن المقرر أن يخوض الجونة مباراة مؤجلة أمام منافسه حرس الحدود الذي هبط رسميًا الى الدرجة الثانية، بعد فوز الزمالك عليه بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة 33 من بطولة الدوري.