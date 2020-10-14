تشكيل مباراة هولندا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية

أعلن فرانك دي بور، المدير الفني للمنتخب الهولندي، تشكيل منتخب بلاده لملاقاة نظيره المنتخب الإيطالي، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى في المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وجاء تشكيل المنتخب الهولندي كالآتي: في حراسة المرمى: سيليسين خط الدفاع:هاتيبوير - فان دايك - دي فري - أكي - بليند خط الوسط: فرانكي دي يونج - فينالدوم - دوني فان دي بيك خط الوسط: ممفيس ديباي - لوك دي يونج أما تشكيل المنتخب الإيطالي فجاء كالآتي: في حراسة المرمى: دوناروما خط الدفاع: دامبروزيو - بونوتشي - كيليني - سبانيزولا خط الوسط: فيراتي - جورجينيو - باريلا خط الهجوم: بيليجريني - كيزا - إيموبيلي

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