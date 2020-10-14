قوة البرتغال.. أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد إصابته بـ كورونا.. شاهد

نشر البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، أول صورة له بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وقام كريستيانو رونالدو بدعم زملائه في المنتخب البرتغالي في مباراتهم أمام السويد في دوري الأمم الأوروبية، بنشر صورة له بقميص المنتخب البرتغالي من المكان الذي يخضع فيه للعزل الصحي معلقًا:" كما لو انني هناك. هيا يارفاق انتم قوة البرتغال."

وعاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، لمدينة تورينو حيث مقر النادي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19". ونشر نادي يوفنتوس خبرًا على موقعه الرسمي جاء فيه:"عاد كريستيانو رونالدو إلى إيطاليا برحلة طبية مصرح بها من الجهات الصحية المختصة بناءً على طلب اللاعب وسيواصل عزله الصحي في منزله." وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، إصابة كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا . واكد الاتحاد البرتغالي أن الفحوصات التي خضع لها كريستيانو رونالدو جاءت إيجابية ليتم تشخيصه بالإصابة بالفيروس المتفشي. وقال الاتحاد البرتغالي إن رونالدو في حالة صحية جيدة، وسيخضع للعزل الصحي حتى تعافيه.

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