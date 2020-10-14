راشفورد وهاي كين يقودان هجوم إنجلترا أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

أعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا تشكيل مواجهة نظيره منتخب الدنمارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من المستوى الأول لبطولة دورى الأمم الأوروبية، وشهد التشكيل تواجد كل من جيمس ريس لاعب تشيلسى وميتلان نيلز لاعب آرسنال فى المشاركة الأولى للاعبين. وجاء تشكيل إنجلترا ضد الدنمارك كالتالي: حراسة المرمى: جوردان بيكفورد خط الدفاع: جيمس ريس - كايل ووكر - ماجواير - كودى خط الوسط: فيليبس - ديكلان رايس - ميتلاند-نيلز خط الهجوم: ماونت - هارى كين - راشفورد ويحتل منتخب إنجلترا المركز الأول على جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الدنمارك فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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