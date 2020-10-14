أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.
بيراميدز يلاقي طلائع الجيش، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، على استاد الجبل الأخضر (ملعب المقاولون العرب).
تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - محمد فتحي - إسلام عيسي
خط الهجوم: دودو الجباس
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد الشناوي - عمر جابر - محمد حمدي - محمود حمادة - جون انطوي - محمد عطوة - رجب بكار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دودو الجباس يقود هجوم بيراميدز امام طلائع الجيش فى كأس مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.