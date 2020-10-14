دودو الجباس يقود هجوم بيراميدز امام طلائع الجيش فى كأس مصر

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

بيراميدز يلاقي طلائع الجيش، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، على استاد الجبل الأخضر (ملعب المقاولون العرب).

تشكيل بيراميدز أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إبراهيم حسن - محمد فتحي - إسلام عيسي

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - عمر جابر - محمد حمدي - محمود حمادة - جون انطوي - محمد عطوة - رجب بكار.