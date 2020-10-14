فرج عامر يكشف مفاوضات بيراميدز مع 4 لاعبين بسموحة

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، تفاوض فريق بيراميدز مع 4 لاعبين بنادي سموحة خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه بـ تويتر قائلاً: "‏بيراميدز يغازل أربع لاعبين من سموحة بشدة".

وقرّر نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر الاستغناء عن الكونغولي إيدي إيمومو لاعب وسط الفريق بناء على طلب أحمد سامي المدير الفني للفريق بداعى عدم الحاجة إليه لإفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبى آخر، استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021.

وأنهي مجلس إدارة نادي سموحة كافة الإجراءات مع الكونغولي إيدي إيمومو بالتراضي لينتظر اللاعب عودته إلي بلاده خلال الأسبوع المقبل.

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وتعاقد سموحة مع إيمومو خلال فترة الانتقالات الشتوية موسم 2018/2019 قادمًا من نادي فيتا كلوب الكونغولى.