الشوط الأول.. الدنمارك تتقدم على إنجلترا بهدف إيريكسن في دوري الأمم الأوروبية.. فيديو

تقدم منتخب الدنمارك على نظيره منتخب إنجلترا بهدف نظيف ، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لدور المجموعات من المستوى الأول لبطولة دورى الأمم الأوروبية.

أحرز الهدف الوحيد في اللقاء، اللاعب الدنماكي كريستيان إيريكسن من ضربة جزاء في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول .

وشهد الشوط الأول من المباراة تفوق المنتخب الدنماركي على المنتخب الإنجليزي حيث استحوذ الأول على الكرة بنسبة كبيرة في اللقاء.

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الأول على جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الدنمارك فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.