أحرز الهدف الوحيد في اللقاء، اللاعب الدنماكي كريستيان إيريكسن من ضربة جزاء في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول .
وشهد الشوط الأول من المباراة تفوق المنتخب الدنماركي على المنتخب الإنجليزي حيث استحوذ الأول على الكرة بنسبة كبيرة في اللقاء.
ويحتل منتخب إنجلترا المركز الأول على جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد الدنمارك فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشوط الأول.. الدنمارك تتقدم على إنجلترا بهدف إيريكسن في دوري الأمم الأوروبية.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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