الشوط الأول.. فرنسا تتقدم على كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.. فيديو

تقدّم منتخب فرنسا على نظيره منتخب كرواتيا بهدف نظيف بالشوط الأول، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهد الشوط الأول هدف منتخب فرنسا في الدقيقة الثامنة عن طريق جريزمان بعد تسديدة قوية على يمين الحارس لتسفر عن الهدف الوحيد في الشوط الأول وتفوق المنتخب الفرنسي.

كما شهد الشوط الأول استحواذ كبير من جانب المنتخب الفرنسي بنسبة 58% بينما جاءت نسبة استحواذ منتخب كرواتيا 42% .