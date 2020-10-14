الشوط الأول.. فرنسا تتقدم على كرواتيا بدوري الأمم الأوروبية.. فيديو

تقدّم منتخب فرنسا على نظيره منتخب كرواتيا بهدف نظيف بالشوط الأول، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في التصنيف الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية.
وشهد الشوط الأول هدف منتخب فرنسا في الدقيقة الثامنة عن طريق جريزمان بعد تسديدة قوية على يمين الحارس لتسفر عن الهدف الوحيد في الشوط الأول وتفوق المنتخب الفرنسي.
كما شهد الشوط الأول استحواذ كبير من جانب المنتخب الفرنسي بنسبة 58% بينما جاءت نسبة استحواذ منتخب كرواتيا 42% .
ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع المنتخب البرتغالي صاحب الصدارة، فيما يحتل المنتخب الكرواتي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.
وكان المنتخب الفرنسي فاز على نظيره المنتخب الكرواتي على ملعبه وذلك بأربعة أهداف مقابل هدفين ليقفز إلى المركز الثاني متساويًا مع البرتغال صاحب الصدارة.
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